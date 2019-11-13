Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beykoz ilçesinde 13 Kasım Çarşamba günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYKOZ SU KESİNTİSİ - 13 KASIM 2019

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çubuklu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-13 08:42:45.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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