Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'da Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Sancaktepe ve Sultangazi ilçelerinde 11 Kasım Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ VAR?

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah,Aşık Veysel Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 08:46:16.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:42:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 08:36:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:24:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orta Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:58:56.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-11 09:46:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.