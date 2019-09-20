Sular çekilince ortaya çıktı

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Gümüşhane'de elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan ve 500 milyon metreküp su geçişi, 160 milyon metreküp depolama hacmiyle yıllık ortalama 300 bin megavat elektrik üretimi gerçekleştirilen barajdan, ortalama 74 bin 100 kişinin günlük elektrik ihtiyacı karşılanıyor.
Barajın faaliyete girmesiyle sular altında kalan ve 17'nci yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Torul Köprüsü ile bir ev, su seviyesinin düşmesi ve mevcut suyun elektrik üretimi için tutulmasının ardından gün yüzüne çıktı.
Eski Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde, 14 metre yüksekliğe sahip köprü, vatandaşların dikkatini çekti.
Bazı vatandaşlar köprü etrafında gezinerek sıcağın etkisiyle çoraklaşan baraj kenarında fotoğraf çektirdi.
YILIN BELLİ AYLARINDA GÖRÜNÜR HALE GELİYOR
Alanı ziyaret eden yöre sakinlerinden araştırmacı-tarihçi Serhat Doğan, yaptığı açıklamada, Torul ilçesinin eski dönemlerde Ardasa olarak anıldığını söyledi.
Köprünün baraj nedeniyle sular altında kaldığını ve zaman zaman ağustos ve eylül aylarında su seviyesinin azalması ve enerji üretimi için su tutulmasıyla gün yüzüne çıktığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:
"Köprünün kitabesi olmadığı için tam yapılış tarihini bilemiyoruz. Mimari özelliklerine bakarak 17'nci yüzyılın son dönemlerinde yapıldığını söyleyebiliriz. Köprü, 69 metre uzunluğa, 14 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde, sivri kemerli bir mimariye sahip. Her yıl yaz aylarında suların çekilmesiyle tarihi köprünün de gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Konuyla ilgili olanlar gelip ziyaret ediyorlar."
Bölgede taksicilik yapan Habip Yılmaz da işi gereği bölgeye çok sık gidip geldiğini belirterek, "Zaman zaman buraya müşteri getiriyoruz. Köprünün genelde sular altında olduğunu görüyorduk. Yaz aylarında suların seviyesi düşünce ve barajda su tutulunca yılın belli aylarında köprünün gün yüzüne çıktığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
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