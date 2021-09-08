Amerikalı mühendis, bu durumun o sıralarda Anavarza Antik Kenti'nde çalışmakta olan İngiliz araştırmacıya iletmiş. O da 1955 yılında günübirlik bir ziyaret ile kentteki kalıntıları çizim ve fotoğraflayarak kayıt altına almıştır" dedi.