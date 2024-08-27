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        Sulamayı durduran kuraklık!

        Kuraklık endişesi bu kez Bolu'da ortaya çıktı. Kentte Gölköy Barajı'nda su seviyesi, yüzde 35'e düşünce tarımsal sulama durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:50
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        Sulamayı durduran kuraklık!
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        Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, yüzde 35'e düştü. Barajda yalnızca 4 aylık içme-kullanma suyu kalırken, Bolu Valiliği'nin kararıyla tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu.

        DHA'nın haberine göre kentin içme ve kullanma suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, mayıs ayında yüzde 96 seviyesine ulaştı.

        Bunun üzerine mayıs ayı itibarıyla üreticilere, barajdan tarımsal sulama için su verilmeye başlandı. Üreticiler barajdan aldıkları su ile sulama yaparken, ağustos ayı sonu itibarıyla su seviyesi yüzde 35'e düştü. Barajda yalnızca 4 aylık içme-kullanma suyu kalırken, Bolu Valiliği'nin kararıyla tarım arazilerine suyu verme işlemi durduruldu.

        ÇİFTÇİLERE 'SU' UYARISI

        Konuyla ilgili üreticilere yapılan uyarıda, "Ülkemiz ve ilimiz genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bitki su ihtiyacında yaşanan artış, yeterli yağışın olmayışı ve buharlaşma nedeniyle su kaynağı olan Gölköy Barajı'nda su seviyesi, geçen senelere oranla daha düşük seyretmekte ve su seviyesi ile ilgili Bolu Belediyesi tarafından uyarılar yapılmaktadır. Bu kapsamda, suyun tasarruflu kullanılması ve ileride yaşanacak içme-kullanma suyu temini sıkıntısının önüne geçmek adına su dağıtım programında değişikliğe gidilmesi zaruriyeti doğmuştur. Bu nedenle kanallarımıza ikinci bir emre kadar sulama suyu verilemeyecektir. Çiftçilerimize önemle duyurulur" denildi.

        "KARARA SAYGI DUYUYORUZ"

        Bolu Ziraat Odası Başkanı Turan Cebeci de Bolu Valiliği'nin kararına saygı duyduklarını belirterek, "Valiliğin aldığı bir karar var. Bizim de sulayacak topraklarımız var ama ilk önce insan sağlığı önemli. Bizim Bolu'da patates, mısır gibi ürünlerin sulama ihtiyacı bitti gibi. Tabii ki bazı ürünlerimizin sulama ihtiyacı var. Valiliğimizin aldığı karara saygı duyuyoruz. Çok zarar göreceğini zannetmiyorum. Bostanlarımız, ahududu, böğürtlen böyle şeylerin suya ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Onlar da kendi dere yataklarından gelen sularla ihtiyaç karşılaşacağını düşünüyorum. Patates sökümü başladı. Silajlık mısır, arkasından dane mısıra gireceğiz. İşte buğday, arpayı toplamıştık. Allah nasip ederse patates, danelik mısır, silajlık mısır kaldı" dedi.

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