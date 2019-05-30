Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında çevredekiler tarafından hareketsiz bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sulama kanalında bir çocuk olduğunu fark eden çevredekiler, çocuğu sudan çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuğun ilk muayenesinde, vücudunda yara izlerine rastlandı. Cinsel istismara uğradığı tahmin edilen çocuk, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri küçük çocuğun adının R.D. olduğunu belirlerken, baba S.D.'nin de aralarında bulunduğu aile ve yakınları da hastaneye akın etti.

AİLE İDDİAYI YALANLADI

AA'nın haberine göre, Altınçağ Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 2.5 yaşındaki R.D, bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden aile, polise haber verdi. Kısa süre sonra evin 500 metre ilerisindeki sulama kanalında çevredekilerce hareketsiz bulunan çocuk, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Salih D., yaptığı açıklamada, kızının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Çocuğumun cinsel istismara uğradığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. İnternet ortamındaki bu tarz bazı haberler bizi üzdü. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Düştüğü kanalda sürüklenen kızımın vücudunda ezikler var" ifadelerini kullandı.