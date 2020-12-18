Kepçeyi vurdu, kırılan küpten döküldü!

Burdur'un Kemer ilçesinde sulama kanalı kazı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu.

AA'nın haberine göre kepçe operatörü Ayhan Dağ, Yakalar köyü Sekibağı mevkisinde iş makinesiyle çalışma yaparken kırılan bir küpten sikkelerin döküldüğünü gördü.

Dağ'ın durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Burdur Müzesi yetkilileri geldi.

İncelemenin ardından 282 sikke, Burdur Müzesine götürüldü.

Dağ, yaptığı açıklamada, ceviz bahçesine sulama kanalı açtığı sırada kepçenin kovasına bir küpün denk geldiğini söyledi.

Küpün kırıldığını belirten Dağ, "Sikkelerin döküldüğünü görünce jandarmayı aradım. Yetkililer gelip tutanakla sikkeleri teslim aldı." ifadesini kullandı.

16- 17'nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenilirken sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.