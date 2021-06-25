Önce çekim, sonra tatil

Şükrü Özyıldız: Yakın zamanda bir film çekimim var - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyüşe çıkan Özyıldız, dalgalı saçları ile dikkatleri üzerine çekti.

ÖNCE ÇEKİM, SONRA TATİL

Muhabirler, Şükrü Özyıldız'a, "Diziniz final yaptı. Tatile çıkmıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Şu an için İstanbul'dayım. Yakın zamanda bir film çekimim var. Daha sonra tatil planı yapacağım" ifadelerini kullandı.