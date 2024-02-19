Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan; "Doğum günün kutlu olsun aşkım"

DENİZ SEKİ'DEN YORUM

Kısa sürede bu karelere ikilinin sevenleri tarafından birçok beğeni ve yorum yapıldı. Deniz Seki, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı ve şu yorumu yaptı; "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime."

Fotoğraflar: Depo, Instagram