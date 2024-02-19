Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan; "Doğum günün kutlu olsun aşkım"
Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadıklarını açıklamıştı. Çetinkaya, sevgilisi Özyıldız'ın doğum günün birlikte çekilen karelerini paylaşarak kutladı
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36 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yaz ortaya çıkmıştı. Önceki aylarda Bebek'te görüntülenen ikili; "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.
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"GELDİĞİN YERE IŞIK GETİRİYORSUN"
Son olarak Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından birlikte çekilen pozlarını ilk kez paylaştı ve gönderisine şu notu düştü; "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım."
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DENİZ SEKİ'DEN YORUM
Kısa sürede bu karelere ikilinin sevenleri tarafından birçok beğeni ve yorum yapıldı. Deniz Seki, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı ve şu yorumu yaptı; "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime."
Fotoğraflar: Depo, Instagram