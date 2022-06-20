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Şükrü Özyıldız'dan kas şov! Sosyal medyada olay oldu - Magazin haberleri

Şükrü Özyıldız'dan kas şov!

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, tatil sezonunu açtı. Özyıldız'ın tekne pozları sosyal medyayı salladı

20.06.2022 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Şükrü Özyıldız, Fethiye'de tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan 34 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Spor tutkunu olan Özyıldız'ın, kaslarına yorum yağdı.

  • Ezgi Mola ve Merve Dizdar da karelere kayıtsız kalmadı. Mola, fotoğraflara "Açmayaydın sezonu be Şükrü’m!" yorumunu yaparken, Dizdar ise, "Aç tabi sezonu Şükrüüü! Vuhuuu" mesajını yazdı.

  • Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene geç açılan tatil sezonu, bu yıl yaz mevsiminin gelmesiyle başladı. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları da haziran ayıyla birlikte tatile çıktı. Ünlü isimler, renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı...

  • BEREN SAAT - KENAN DOĞULU

    Geçtiğimiz yıllarda evliliklerini krizi atlatan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti de tatil için Çeşme'yi seçti.

  • ZEYNEP SEVER DEMİREL - VOLKAN DEMİREL

    2010 yıllında nikah masasına oturan Zeynep Sever Demirel ile Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Antalya'da tatil yapıyor.

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