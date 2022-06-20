CANSU DERE



Cansu Dere de tatil sezonunu açtı. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, iskelede uzanırken poz verdi. Kahverengi ve siyah renkli bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Cansu Dere'nin, "Dünya üzerinde bir yerde..." notunu düştüğü gönderi takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü.