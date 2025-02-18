Bir süredir yan yana görüntü vermeyen Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın yollarını ayırdığı öğrenilmişti. Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek, ayrılığı duyurmuştu.

REKLAM advertisement1

Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da ayrılıkla ilgili konuştu. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen yorumlara karşılık veren Çetinkaya; "Mesajlarınızı alıyorum. Evet, bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacım var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi" dedi.