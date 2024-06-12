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        Haberler Magazin Şükran Ovalı'nın fotoşopu alay konusu oldu - Magazin haberleri

        Şükran Ovalı'nın fotoşopu alay konusu oldu

        Şükran Ovalı'nın tatilde paylaştığı fotoğraflara fotoşop uygulaması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun fotoğrafları, takipçilerinin alay konusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 14:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:09
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          Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, bir süredir Ege koylarında tatil yapıyor.

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          Denizin ve güneşin keyfini çıkaran oyuncu, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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          39 yaşındaki oyuncunun bazı fotoğraflarındaki değişiklikler, dikkatlerden kaçmadı.

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          Fotoğrafta bir kolunu ve belini inceltirken diğer kolunu yanlışlıkla kalınlaştıran Ovalı, o kareyi önce yanlışlıkla paylaştı sonra fark ettiği anda da sildi.

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          Ünlü oyuncu bir başka fotoğrafında da sol kolundaki değişiklikle takipçilerinin diline düştü.

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