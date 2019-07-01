01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre, Bayırköy Belediyesi tarafından bu yıl 5'inci düzenlenen Geleneksel Bahar ve Gençlik Şöleni'nde Behzat ve Süheyl Uygur sahne alırken, ardından sahneye çıkan şarkıcı Öykü Gürman söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti. Bayırköy Belediyesi Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen programa Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, bir önceki dönem Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İlk olarak sahne alan Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler bir televizyonda yaptıkları yarışma konseptini sergilerken, balon ve dans yarışlarında yaşananlar izleyicileri kırdı geçirdi.
"BU GECEYİ NEJAT HOCAMIZIN EVLATLARI BEHZAT VE SÜHEYL BEYLE RENKLENDİRDİK"
Sahne sonunda ikiliye bir takım hediyeler takdim eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bugün 5'inci düzenledikleri Geleneksel Bahar ve Gençlik Şöleni'ni daha kapsamlı yaptıklarını anlatarak, "Bu akşamda sizlerle birlikteyiz ve bu birlikteliğimizi büyük usta Nejat hocamızın evlatları Behzat ve Süheyl beyle renklendi. Ben ilk defa bu alanı neşeli ve eğlenceli gördüm. Allah kendilerinden razı olsun. Sizlerde biliyorsunuz belediyede üçüncü dönemimiz. Bu türlü etkinliklere önem veriyoruz ve devam edeceğiz. Bugün belde meydanında gündüz başlayan programımız Mehter Takımı, halk oyunları ekibi ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından son olarak buradaki programla geceyi taçlandır. Gündüz Behzat ve Süheyl Uygur beyler Bayırköy beldemizi gezme fırsatı buldular. Kendileri şirin beldemizi çok sevdiler ve Bayırköysporumuzun sezon açılışına gelecekleri sözünü verdiler. Bizlerden kendilerine teşekkür ederiz" dedi.
ÖYKÜ GÜRMAN, HEM EĞLENDİ HEM EĞLENDİRDİ
Ardından sahne alan şarkıcı Öykü Gürman söylediği şarkılarla vatandaşları mest etti. Konser sonunda kendisine çeşitli hediyeler veren Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bu programımızın da sonuna geldik, bu gece varlıklarıyla bizi onurlandıran sayın Öykü hanıma Bayırköy’de ilginin ne kadar fazla olduğunu ve ne kadar isabetli bir sanatçıyı ağırladığımızı da görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ben kendisine çok, çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlarken kendi aramızda arkadaşlarla meclis üyelerimizle ve çalışanlarımızla konuşurken bir anda isim fırladı. İlla ki dediler Öykü Gürman olsun başkanım. Öykü hanım da bizleri kırmadı. Çok teşekkür ediyorum inşallah bu tür etkinliklerimiz yine böyle güzel katılımlar olduğu sürece devam ettireceğiz. Gençlerin enerjisi size olan ilgisi bizi ziyadesi ile mutlu etti çok teşekkür ediyorum" dedi.
Öykü Gürman ise; Kendisini gençlerle buluşturan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!