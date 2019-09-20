"HERKESİ SİLİYORUM"

Neticede kimseyi tanımıyorum. Ancak şuna üzülüyorum. Ben ne yaptım da beni üzmek için uğraş veriyorsunuz? Etliye, sütlüye karışmam. Sayfam kendi halinde. Nasıl oluyorda hiç dil uzatılmayacak konulara kadar yazabiliyorsunuz? Şu ana kadar herkesin insan yerine konma hakkı vardır diye adam yerine koyup cevap yazıyordum ama artık kızlarım ve aileme dil uzatan herkesi siliyorum.