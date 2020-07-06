Sude Andaş kimdir

Sosyal medyada 'Şule Andaş' isimli hesaptan kedilere işkence görüntüleri paylaşılınca sosyal medya ayağa kalktı. Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude Andaş kediye işkence iddialarıyla gündeme geldi. Sude Andaş isimli hesaptan bir kedinin gözlerinin oyulduğu video paylaşıldı. Bir başka paylaşımda da kedinin 4 ayağının kesildiği görüldüğü söyleniyor. Twitter'da "SUDEANDASTUTUKLANSIN" etiketi gündemin ilk sırasına çıktı.

SAKARYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valilliği twitter üzerinden yaptığı açıklamada;