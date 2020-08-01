Sudan Resmi Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, El-Jezirah eyaletine bağlı El-Denagla köyünün yakınlarındaki Medeni-Gadarif kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 4 polisin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre; yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.