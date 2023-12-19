REKLAM advertisement1

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi, 30 büyükşehirde uygulanmaya başlanırken, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşın işbirliği önemli sonuçlar verdi.

Çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu kaçakçıları, mahalle aralarındaki satıcılar ve torbacılara ağır darbeler vurulurken, suçun işlenmesinde kullanılan kiralık araçlarla ilgili yeni yasal düzenlemelere gidiliyor.

Artık birden fazla uyuşturucu yakalamasında aracın sahibi, “Bilgim yok; iyi niyetli olarak aracımı verdim ya da kiraladım” diyemeyecek. İki kez uyuşturucu yakalanan araç sahibi de uyuşturucu kaçakçılığından işlem görecek.

“HAMSİLERİ DEĞİL ORKİNOSLARI AVLAYIN”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuyu, “çağın vebası” olarak değerlendirmiş ve teşkilatına, “Hamsilerle değil, orkinoslarla uğraşmanızı istiyorum. Torbacıyı, satıcıyı yakalamak önemli ama bunları yakaladığınızda bir süre sonra yerlerine yenileri geliyor. Bunların elebaşlarını, ağa babalarını yakaladığımızda ancak bataklığı kurutabiliriz, bunların kökünü kazıyabiliriz” mesajını vermişti.

REKLAM

NARVAS’A İHBAR YAĞIYOR

Bakan Yerlikaya, kısa süre önce NARVAS Projesi’ni tanıtmış ve bununla 112 UYUMA Mobil Uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarların, daha etkin analizinin sağlandığını açıklamıştı.

NARVAS, vatandaşlar tarafından yapılan bildirim ve ihbarların analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına, yer ve zaman odaklı mücadele planları ile stratejilerin hazırlanmasına olanak sağlayan bir yazılım…

Polis ve jandarma ekipleri, NARVAS’a gelen bütün ihbarları doğru kabul ederek işlem başlatıyor. İhbarların yoğun olarak yapıldığı yerlere kolluk güçleri anında baskın yapıyor. Hangi saatlerde, hangi sokak başında, hangi noktada uyuşturucu satışı yapılıyorsa, en ücra yerler dahi bu sistemle tespit edilerek satıcılar ani baskınlarla tepelerine çökülüyor.

NARVAS’la aynı zamanda suç haritaları hazırlanıyor ve böylelikle riskli bölgeleri tespit ediliyor; Narko Alan Bölgeleri oluşturuyor. Sisteme narkotik şikâyetler kapsamında kasım ayında 9 bin 675 ihbar gelirken, NARVAS kapsamında 59 bin kişi sorgulandı, 124 kişiye narkotik suçlarından işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 503 kişi yakalandı. NARVAS Projesi, 1 Ocak’tan itibaren 81 ilde yaygınlaşacak.

REKLAM

KİRALIK ARAÇLARA DÜZENLEME

Kasım ayı itibariyle son altı ayda uyuşturucuya yönelik toplam 132 bin 537 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 15 bin 280 kişi tutuklandı. 6 bin 143 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Mücadelenin yasal ayağı da en az sahadaki mücadele kadar önemli. İşte bu noktada uyuşturucu kaçakçılığı ya da ticareti suçunun işlenmesinde kullanılan kiralık araçlar ve iyi niyetli malik uygulamasında yeni bazı düzenlemeler yapılıyor. Suçta kullanılan aracın müsaderesi ve iyi niyetli üçüncü kişi konumundaki sahibinin de sorumlu tutulması uyuşturucu ticaretinin önlenmesinde önemli bir adım olacak.

Örneğin araçta uyuşturucu yakalamalarında aracın sahibi çoğu zaman, “Hastam var dedi benden aracı istedi; kıramadım verdim” diyor. Bunun dışında uyduruk bir kiralık sözleşmesi yaparak, “aracımı şu kişiye kiraladım” diyor ve yargılanmaktan kurtuluyor. Yeni düzenlemede aynı araçta birden fazla uyuşturucu madde yakalanması durumunda araç sahibine de uyuşturucu kaçakçılığı işlemi yapılacak. Bu gibi durumlarda aracın sahibinin, “iyi niyet” iddiası göz ardı edilecek. Yapılacak yasal düzenlemede, “birden fazla yakalamada iyi niyet aranmaz” hükmü konulacak.

ARAMA İZİNLERİ

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararları da bazı zamanlarda uyuşturucu baronlarıyla mücadele eden kolluk güçlerini kısıtlayıcı rol oynayabiliyor. Kolluk güçleri bir yere baskın düzenlediğinde; şahısların üzerinde, araçta veya kapalı bir yerde uyuşturucu yakaladığında arama izni yoksa mahkeme, bu konuda verilen cezayı arama izni olmadığı gerekçesiyle iptal edebiliyor; şahıs beraat ediyor. Bu nedenle detaylı arama, araç veya üst aramalarında mutlak suretle arama izni gerekiyor.

Kolluk güçlerine bu noktada hizmet içi eğitimlerle ve talimatlarla arama izni almanın önemi anlatılıyor. Suçüstü durumunda kullanılan acil arama izni gerektiğinde Whatsapp mesajıyla dahi nöbetçi mahkemeden alınabiliyor. Bu sıkılaştırma ve hassasiyet sonucunda gözaltının ardından tutuklamalar yüzde 90 oranında arttı. Mücadele kararlılıkla devam ediyor.