Zengin oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Suçlu filminin senaristliğini Douglas Cook ve David Weisberg üstleniyor. İşte Suçlu filminini konusu ve oyuncuları…

SUÇLU FİLMİ KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını suç üstü yakalamak üzere görevlendirilen Cıa Ajanı Bill Pope (Rya Renolds) bir akşam üstü gizemli şekilde ölü bulunur. Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip olan ajanın yetenekleri ve bilgileri deneysel bir yöntem sayesinde bir suçlu olan Jericho Stewart'a yani (Kevin Costner) aktarılır. Fakat ajanın özel anıları ve duyguları işin içine girince Stewart zamanla değişmeye başlar.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI

Kevin Costner, Jerico Stewart

Ryan Reynolds, Bill Pope

Gal Gadot, Jillian "Jill" Pope

Gary Oldman, Quaker Wells

Tommy Lee Jones, Dr. Micah Franks

Alice Eve, Marta Lynch

Michael Pitt, Jan Strook diğer adıyla Hollandalı

Jordi Mollà, Xavier Heimdahl

Antje Traue, Elsa Mueller

Scott Adkins, Pete Greensleeves

Amaury Nolasco, Esteban Ruiza

Colin Somon, Hapishane müdürü

Robert Davi, Amiral Lance

Richard Reid, James Osborne

Natalie Burn, Shoo Shoo