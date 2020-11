Bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Açılış töreninde Massoud Bakhshi'nin yönettiği festivalin açılış filmi 'En Uzun Gece' izleyicilerle çevrim içi gösterime sunuldu

Adalet temasıyla her yıl düzenlenen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Pınar Altuğ Atacan'ın sunduğu ve Tuna Kiremitçi'nin canlı müzik performansı sergilediği töreninin ardından Massoud Bakhshi'nin yönettiği festivalin açılış filmi 'En Uzun Gece' izleyicilerle çevrim içi gösterime sunuldu. online.icapff.com sitesinden bilet alınarak 20-26 kasım arasında çevrimiçi izlenebilecek filmler ve festivalin diğer etkinlikleri hakkında törende şu ayrıntılar aktarıldı;

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer: Masumiyet ilkesini festivalimizin konusu yaptık

Festivalin 10'uncu yılına gelene kadar bir çok konuyu gündeme getirdiklerini anlatan festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer açılış konuşmasında şunları söyledi; "Değişmeyen bir şey var, o da adaletin hepimize koruyucu, şemsiye olucu özelliği. Dünya hangi felaketi geçirirse geçirsin, insanlık hangi zorlukta olursa olsun, ülkemiz hangi güçlükleri taşırsa taşısın, her zaman ihtiyaç aynı: Adalet ama herkes için adalet. Adalet güvencesinin olmadığı hiçbir ortamda ne salgınla ne yoksullukla, ne savaşla, ne ayrımcılıkla uğraşmak mümkün değil. Biz o nedenle 10 yıldır 'herkes için adalet' diyerek bugüne vardık. Hiç kimseyi rengi, cinsiyeti, kimliği nedeniyle peşinen suçlu kabul etmemeliyiz. Kimse yargı kararı olmadan önce kimseye suçlu muamelesi yapmamalı. Bu muameleyi hep mahkeme salonlarında zannederiz. Sadece mahkeme salonlarında değil adil yargılanma, kişiye mahkum olmadan evvel masum gibi davranma. Mahkeme salonlarının dışında da bu ilke geçerli. Hiç kimseyi rengi, cinsiyeti, kimliği nedeniyle peşinen suçlu kabul etmemeliyiz. Devletin hiçbir makamı vatandaşlarına böyle bir farklılık nedeniyle suçlu işlemi yapmamalı. Sadece devlet değil, bizler de karşı görüştekilere, farklı insanlara karşı aynı duygular içerisinde olmalıyız. O yüzden bu sene masumiyet ilkesini festivalimizin konusu yaptık."

Prof. Dr. Adem Sözüer, salgın ortamında da adaletsizliklerin olduğunu, özgürlüklerin çeşitli bahanelerle kısıtlandığını belirterek, "Biz buna karşı adalet bayrağını kaldırıyoruz fakat bu ortamlarda da yine en başta hakları kısılanlar özellikle daha zayıf guruplar ve kadınlar oluyor. Bu salgın bir kere daha bize gösterdi ki artık adaletsizliklerin karşısında, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, kadınlar ayakta, direniyor. Biz kadınların bu direnişini selamlıyoruz. Onlara direndikleri için müteşekkiriz. Ülkemizde kadın haklarının her açıdan sınırlanmaması, baskılar altında kalmaması için elimizden gelen her türlü uğraşı vereceğiz" dedi.

Akademik Program

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl, 'Adalet' temasıyla dünyanın dört bir yanından 'Ben Masumum' temalı filmleri bir araya getiriliyor. Bu filmleri oluşturanları izleyici ile buluşturarak; sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık ediliyor. Konuyla ilgili festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer toplantıda katılımcılara şu önemli açıklamaları yaptı; "Film festivalinde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 19 Kasım Açılış - 26 Kasım Ödül Töreni kurgu aralıklarında çevrim içi düzenlenecek."

Onur Ödülleri; Agnieszka Holland, Paulo Pinto de Albuquerque ve Uğur İçbak'a

Pınar Altuğ Atacan'ın sunuculuğunu üstlendiği programda, 'Sinema Onur Ödülü' Agnieszka Holland'a, 'Akademik Onur Ödülü' Paulo Pinto de Albuquerque'ye, 'Sinemaya Katkı Ödülü' ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından Uğur İçbak'a verildi. Festivalin açılış filmi olan İranlı yönetmen Massoud Bakhshi'nin, 65 yaşındaki kocasını kazayla öldürme suçundan idama mahkum edilen 22 yaşındaki Maryam'ın hikâyesine odaklanan 'En Uzun Gece', açılışın ardından online.icapff.com adresinden izlemeye sunuldu. Diğer filmler ise 20 Kasım'da gösterime açılacak.

'Yaşamak' filmi dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde gösterimler her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları 'Adalet' olan filmlerden oluşurken, 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8, 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda 10 film yarışacak. 'Dünyanın Damarları', 'Ektiğimiz Tohumlar', 'Kolektif Suç', 'Teslimiyet', 'Uyuşturucu Kuryesi Çocuklar', 'Yabancı', 'Yaşamak' ve 'Yaşlı Kadın'dan oluşan uzun metraj yarışma filmlerinin tamamı Türkiye'de ilk kez sinemaseverlerle buluşurken, "Yaşamak" dünya prömiyerini festival kapsamında yapacak. "Uzun Metraj Film Yarışması" jürisi, ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav'ın başkanlığında Ömür Atay, Rodd Rathjen, Alin Taşçıyan ve Tuba Ünsal'dan oluşacak. 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'ndaki filmler ise başkanlığını yönetmen Ruth Gabriel'in üstlendiği, Vuslat Saraçoğlu ve Alican Yücesoy'un da yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Dünya sinemasından 5 örneğin yer alacağı 'Adalet Terazisi' bölümünde, adalet temalı kısa filmlerin izleyiciyle buluşacak ve kısa film yönetmenleriyle söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturacak. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayacak endüstri günleri 'VisionIST'te, endüstrideki gelişmeler tanıtılacak ve iletişim toplantıları yapılacak. 'VisionIST', hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişim kurması ve bu şekilde üretimlerine katkı hedefiyle 21 - 22 Kasım 2020 arasında gerçekleşecek. Bu yıl da öğrenci jürisinin yer alacağı 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 20 - 26 Kasım'da sinemaseverleri ağırlayacak.

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci: Adalet inancımız sürüyor

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, "10. yılda çok hayalimiz vardı mesela bugüne kadar katılanların tamamını 10. yılımızda ağırlayacaktık ama pandemi yüzünden bu hayalimiz kısıtlandı ama olsun adalet inancımız sürüyor. Adaleti desteklemek cesaret istiyor" diyerek konuklara, destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. Prof. Dr. Semerci festivalin programını şöyle aktardı;

Adalet Terazisi

"Bu yıl 'Adalet Terazisi' yine seyirciye ulaşacak. Adalet Terazi'si bölümünde 5 tane dünya sinemasının seçkin örneklerinden film yer alıyor. Adalet temalı filmlerin oluşturduğu seçkiler ve söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Endüstri Günleri 'VisionIST'

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında gerçekleşecek olan film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST 'Endüstri Günleri' olacak. 21 - 22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.