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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan yakalandı

        Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan yakalandı

        Yüklü miktar para ile yurt dışına kaçmak üzere olduğu belirlenen Ayhan Bora Kaplan, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:29
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        Suç örgütü lideri yakalandı
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        Ankara’da suç örgütü yöneticiliğinden hakkında çok sayıda soruşturma ve dava olan Ayhan Bora Kaplan, Esenboğa Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

        Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

        YÜKLÜ MİKTAR PARAYLA KAÇACAKTI

        Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi.

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        Ayhan Bora Kaplan
        Ayhan Bora Kaplan

        Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kaplan’ın yakalanma anı kameralarca da kaydedildi.

        Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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        Haberi Hazırlayan: Mesut Toptan
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