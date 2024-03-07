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ABD'nin New York kentindeki metro istasyonlarında suç oranları tırmanınca Ulusal Muhafızlar adımı atıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, polis ekiplerine yardım etmeleri için 750 Ulusal Muhafız üyesinin görevlendirileceğini dün bildirdi. Demokrat Partili Vali, kalabalık metro istasyonlarının girişlerinde çanta kontrolünün yapılacağını söyledi.

Bu önlemin silah veya bıçakla metroya binmek isteyenler için caydırıcı etki yaratacağını ifade eden Hochul şöyle konuştu:

"Bu kişiler 'Aslında buna değmeyebilir. Belediye başkanını ve valiyi duydum. Çantamı kontrol edecek daha fazla görevli olacak' diye düşünebilir."

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Hochul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli" dedi.

Metro sistemine konuşlandırılacak ek güvenlik birimlerine, "akıl hastalığı belirtileri gösteren kişilerin dahil olduğu vakalarla ilgilenecek" ekiplerin de dahil edileceğini belirten Hochul, bölge savcılarından, suçluların toplu taşıma sisteminden uzak tutulması için destek istedi. Ayrıca New York metrosunda 250 polisin daha görevlendirileceği duyuruldu.

Hochul, bir yolcuya saldıran kişilerin üç yıl boyunca metroyu kullanmasını yasaklamayı da istiyor.

New York metro istasyonlarında suç oranlarının ocakta yüzde 45 arttığı belirlendi. Örneğin valiliğin açıklamasından sadece iki saat sonra bir kondüktör, saldırıya uğradı. Cam şişeyle kondüktöre vuran saldırgan kayıplara karıştı.

New York Polis Teşkilatı Şefi Michael Kemper, metro sistemindeki gözaltı işlemlerinin bu yıl yüzde 45 arttığını, yılın ilk iki ayında metro sisteminde üç bin gözaltının yapıldığını ve gözaltına alınanların çoğunun aynı suçu birden fazla işlediğini kaydetti.

*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.