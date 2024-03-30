Suç kaydı olan güvenlik görevlisi Sibel'i öldürdü!
İstanbul'da, 43 yaşındaki hemşire Sibel Kavılı evinde silahla vurularak öldürüldü. Yapılan çalışmada, cinayeti işlediği belirlenen sevgilisi 45 yaşındaki Cumali V. gözaltına alındı. Öldürülen hemşire Kavılı ile Cumali V.'nin 8 yıldır ilişkileri olduğu ve aynı hastanede çalıştıkları öğrenildi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan katil zanlısı Cumali V.'nin 3 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde, Bağcılar'da, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Pendik’te, polisin yanına giden S.V. adlı kişi, kardeşi Cumali V.’nin sevgilisini öldürdüğünü söyledi.
HEMŞİRENİN CESEDİYLE KARŞILAŞILDI
Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve ilçe ekipleri hızla belirtilen adrese gitti. Polis ekipleri kapıyı vurmalarına rağmen bir cevap alamayınca, savcının talimatı üzerine kapı kırılarak içeri girildi. İçeri giren polis ekipleri, devlet hastanesinde hemşire olarak çalışan Sibel Kavılı’nın (43) cesediyle karşılaştı.
KATİLİ İŞ ARKADAŞI SEVGİLİSİ ÇIKTI
Olayın ardından şüpheli Cumali V. (45) gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine götürülen katil zanlısının, öldürdüğü hemşire sevgilisiyle aynı hastanede çalıştığı ve güvenlik görevlisi elemanı olduğu belirlendi.
YARALAMADAN KAYDI VARMIŞ
Eski eşinden bir çocuğu olan Sibel Kavılı iddialara göre katil zanlısı Cumali V. ile 8 yıldır sevgili olarak birlikteydi. Katil zanlısının ifadesinde, aralarında bir aydır tartışma yaşandığı ve olay günü alevlenen tartışma üzerine sevgilisini öldürdüğü yer aldı. Yapılan incelemede kasten yaralama suçundan 3 kaydı olan Cumali V.’nin sorgusu devam ediliyor.