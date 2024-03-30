İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde, Bağcılar'da, Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Pendik’te, polisin yanına giden S.V. adlı kişi, kardeşi Cumali V.’nin sevgilisini öldürdüğünü söyledi.

Bu ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve ilçe ekipleri hızla belirtilen adrese gitti. Polis ekipleri kapıyı vurmalarına rağmen bir cevap alamayınca, savcının talimatı üzerine kapı kırılarak içeri girildi. İçeri giren polis ekipleri, devlet hastanesinde hemşire olarak çalışan Sibel Kavılı’nın (43) cesediyle karşılaştı.

YARALAMADAN KAYDI VARMIŞ

Eski eşinden bir çocuğu olan Sibel Kavılı iddialara göre katil zanlısı Cumali V. ile 8 yıldır sevgili olarak birlikteydi. Katil zanlısının ifadesinde, aralarında bir aydır tartışma yaşandığı ve olay günü alevlenen tartışma üzerine sevgilisini öldürdüğü yer aldı. Yapılan incelemede kasten yaralama suçundan 3 kaydı olan Cumali V.’nin sorgusu devam ediliyor.