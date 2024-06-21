Şubat hangi yıllarda 29 çeker? Şubat ayı neden 28 gün çekiyor, hangi zamanlarda neden 29 çekiyor?

Şubat hangi yıllarda 29 çeker? Şubat ayı neden 28 gün çekiyor, hangi zamanlarda neden 29 çekiyor?

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Yeni alınan bilgilere göre, 2024 yılının 29 Şubat’ında doğanlar, daha sonra ancak 4 yılın ardından yaş günlerini tam gününde kutlayacaklar. Bunun altında ise şubat ayının 4 yılda bir fazla gün göstermesidir. Peki bu neye göre belirlenir? İşte “Şubat ayı hangi yıllarda 29 çeker?” gibi soruların yanıtları…

İnternet üzerinde söz konusu ay ile ilgili yapan aramalara bakıldığında birçok kişinin “Şubat ayı neden 28 gün çeker?” gibi soruların yanıtını araştırdığı görülmüştür. İçinde bulunduğumuz 2024 yılının 365 değil, 366 gün yaşanacağı bilgisi duyulduğundan beri insanlar bunun nedenini araştırmaya başlamıştır.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Genel olarak bakıldığında Dünyanın Güneş etrafında dönme sürecinin 365.2422 gün sürdüğünü söylemek mümkündür. 16. Yüzyılda ortaya koyulmuş olan Batı takvimine göre bir yıl 365 gün olarak belirlenmiştir. Ancak geriye kalan kısım, her 4 yılda bir fazladan bir gün meydana getirir. Bu ayarlama, saatlerin dünyanın dönüş ve mevsimleri ile uyum yapmasını sağlar. Neticede şubat ayı, 3 yıl boyunca 28 gün döngüsünde kalırken, 4. yıla gelindiğinde 29 gün yaşanır. Bu noktada ise akıllara “Neden şubat ayı, şubat hangi yıllarda 29 çeker?” gibi sorular gelir.

NEDEN ŞUBAT AYI? Bu döngüde neden şubat ayını konuşuyoruz? Bunun cevaplarını öğrenmek için Milattan Önce Birinci Yüzyıl’a gitmek gerekiyor. O dönemde Romalı lider olan Jül Sezar, emrindeki gök bilimcilere imparatorluğun takvimini geliştirme yönünde emir verir. Roma Takvimi, normal şartlarda 355 günden oluşurken her iki yılda bir 22 gün fazladan bir ay yaşanma sorunu vardır. Bu, aynı zamanda takvim ve mevsimlerin birbirine uymamasına neden olur. Jül Sezar’ın emri üzerine yeni bir takvim hazırlanır. Bu yeni takvimde bir yıl 365 gün olarak belirlenir. Kalan birkaç saatlik fazlalık için ise 4 yılda bir, 1 gün ekleme fikri düşünülür. Bu, günümüzde de şubat ayının 29 gün olarak yaşandığı “Artık yıl” kavramını ortaya çıkarır. Ancak o dönem, günümüzden farklı olarak şubat ayının normali 29 gün, artık yıldaki günü ise 30’dur. Ayrıca ağustos ayı da 30 gün çeker.

Birçok kültürde uğursuz bir sayı olarak kabul edilen 28’in neden şubat ayına verildiği yönünde tarihte kesin bir bilgi yoktur. Ancak üzerine yürütülen birtakım tahminler dikkat çekicidir. Alınan bazı bilgilere göre, Ölüler Günü Festivali’nin şubat ayında gerçekleşmesi takvimde 28 gün için bu ayın seçilmesini açıklar nitelikte. Ayrıca şubat ayının o dönemde artık yıl için seçilmesinin bir başka nedeni de olabilir. Roma takviminde o dönemde yıl mart ile başladığından şubat ayı da söz konusu takvimde son ay olarak kabul edilmişti. Böylece Romalı rahipler, belli zaman aralıklarında yılı mevsimlerle hizalamak adına şubat sonrasında araya bir eklenti ay ekleme yöntemine gidiyorlardı.

ŞUBAT AYI NASIL KISALTILDI? Günümüzde birçok kişinin “Şubat ayı neden 28 gün çeker?” sorusunu sormasına neden olan olay ile şubat ayı kısaltılır. Tarihçilerin görüşüne göre, Roma İmparatorluğu’nun başına geçen yeni imparator, Jül Sezar kadar önemli bir intiba yaratmak ister. Bu nedenle imparator Augustus, ismini tıpkı şubat ayı kadar önemli olan ağustos ayına isminin verilmesini emreder. Zira bir önceki imparator olan Jül Sezar’ın adını taşıyan temmuz ayı, (July) 31 gündür.

Verilen emir üzerine şubat ayı bir gün kısaltılır ve böylece ağustos ayına bir gün daha eklenir. O dönem, takvimlerde söz konusu ayarlamalar yapılmamış olsaydı, mevsimler kayar ve günümüze kadar tanınmaz duruma gelirdi. Bir döngü içinde Kuzey Yarımküre’de yaz, aralık ayında başlardı. Böylece şubat ayından bir gün eksiltilir ve takvim dengesi sağlanmış olur. ARTIK GÜNÜN KÖTÜ ŞANSLA NE İLGİSİ VAR? Artık günün bazı kültürlerde kötü şansla özdeşleştirildiği bilinir. Bunlardan bazıları aşağıda derlenmiştir;

Yunanistan’da geleneksel olarak bu yılda evlenilmesi önerilmez. Bilhassa artık gün olan 29 Şubat’ta evlenilmesi doğru bulunmaz. Böyle bir tarihe denk getirilen evliliklerin sonucunda boşanma olacağına inananlar var.

İskoç geleneğinde artık günde cadıların kötülük yapmak üzere bir araya geldiği inancı yaygın. Hatta bazı İskoçlar, bu tarihte doğum yapanların dünyaya kötü şans getirdiği gibi düşüncelere sahip.

Bazı kültürlerde kötü şansın yanı sıra artık günde doğanların iyi şansa sahip olduğuna da inanılır. Astronomların bazıları, doğumun artık güne denk gelmesi durumunda özel yeteneklerin söz konusu olacağından bahseder. Yapılan bazı araştırmaların ortaya koyduğu istatistiklere göre, bir bebek 29 Şubat’ta dünyaya geldiğinde bunun olasılığı 1461’de 1’dir. Ayrıca dünya üzerinde söz konusu günde doğan 4.1 milyon insanın yaşadığı düşünülür.

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