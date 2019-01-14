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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in görev süreleri 10 Şubat’ta sona eriyor. Bu nedenle her iki kurumda başkanlık için yeni bir seçim yapılacak.
YARGI KULİSLERİNDE NE VAR?
Peki yargı kulislerinde seçimlere dair neler konuşuluyor? Başkanlar yeniden aday olacak mı? Başkanlık yarışa dahil olmak isteyen farklı isimler var mı? Habertürk tüm bu soruların yanıtını araştırdı…
AYM’DE SÜREÇ BAŞLADI
AYM Başkanı Zühtü Arslan 10 Şubat 2015’te yapılan seçim sonucunda emekliliğe ayrılan Haşim Kılıç’ın yerine başkan seçilmişti. 4 yıllık süresi 10 Şubat’ta doluyor. AYM’de bu tarihten önce başkanlık seçimi yapılacak. Adaylık süreci resmen başladı. Şimdi başkan Arslan’ın genel kurulu seçim gündemli toplaması bekleniyor. Bu tarihin şubat aynını ilk haftası olması bekleniyor…
ARSLAN’IN ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Peki adaylar kimler? Başkan Arslan’ın yeniden aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak karşına rakip çıkabileceği de ifade ediliyor. Şu ana kadar iki üyenin adaylık için nabız yokladığı bilgisi var. Adaylar seçim gündemli genel kurul toplantısında bile adaylığını açıklayabiliyor. Bu nedenle adayların seçim gününe kadar nabız tutmaya devam edeceği belirtiliyor. Yeni seçilen isim 4 yıl süreyle AYM başkanlığı görevini yürütecek.
YARGITAY’DA DA SEÇİM OLACAK
Peki Yargıtay’da durum ne? Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 10 Şubat 2015’te başkanlığa seçildi. 4 yıllık görev süresi yine 10 Şubat’ta sona eriyor…
CİRİT HATAY’DA AÇIKLADI
Başkan Cirit’in hafta sonu Hatay’da yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda adaylığını resmen ilan ettiği öğrenildi. Cirit’in adaylığını özetle şu sözlerle açıkladığı öğrenildi: “Yargının en önemli görevlerinden biri olan Yargıtay 1. Başkanlığı olarak görevini 4 yıl boyunca yapmaktan onur duydum. Yargıya güveni artıracak çalışmalar içerisinde olduk. Emeklilik öncesi kalan son bir yılda da bu onurlu görevi yürütmek isterim.”
CİRİT’İN YENİDEN SEÇİLECEĞİ BELİRTİLİYOR
Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda başkanlık seçiminin yine şubat ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Buyük bir sürpriz olmazsa farklı bir aday çıksa bile Cirit’in çoğunluğun oyunu alarak, yeniden başkan seçileceği belirtiliyor. Cirit yeniden seçilmesi durumda yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020 tarihe kadar başkanlık görevini sürdürecek.
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