Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira artış oranı yüzde kaç olacak?

Ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmede kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. 2025 Şubat kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç soruları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2025 Şubat ayı konut ve işyeri kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?