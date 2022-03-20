Su yükselince baraj çöple doldu

Rekor artışın yaşandığı Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.
DOLULUK ORANI YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ
İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.
ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ
İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69 olarak ölçüldü. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesindeki hızlı yükseliş beraberinde bir kirlilik sorunu ortaya çıkardı. Kıyılarda piknik yapan vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler suların yükselmesiyle yüzmeye başladı. Su havzasında bulunan çöpler rüzgarında etkisiyle Sultangazi ilçesinde bulunan tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. Bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.
İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 61.09 ile Sazlıdere barajı oldu. İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;
ALİBEYKÖY Yüzde 80.69
BÜYÜKÇEKMECE Yüzde 88.62
DARLIK Yüzde 96.99
ELMALI Yüzde 95.83
ISTRANCALAR Yüzde 100
KAZANDERE Yüzde 100
ÖMERLİ Yüzde 91.17
PAPUÇDERE Yüzde 96.02
SAZLIDERE Yüzde 61.09
TERKOS Yüzde 83.02
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