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        Haberler Gündem Su tasarrufu için neler yapılabilir?

        Duşu 1 dakika kısaltın 16 ton suyu kurtarın

        Kurak geçen kış, ardından neredeyse damla düşmeyen yaz derken barajlar alarm veriyor.  İstanbul'a su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 30'un altında. Hal böyle olduğundan tasarruf hayati önemde. Peki nasıl tasarruf yapacağız? İSKİ'nin basit ama tonlarca suyu kurtaracak önerileri var. Esra Toptaş yazdı…

        Esra Toptaş
        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 04.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:57
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        Duşu 1 dakika kısaltın 16 ton suyu kurtarın
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        * Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

        * Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

        *Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan su da yüzde 50 tasarruf sağlayın.

        * Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

        * Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

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        * Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

        * Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

        * El, yüz yıkarken ya da traş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun 75'inin boşa gittiğini unutmayın.

        * Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

        *Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

        * Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

        * Çamaşırlarınızı elde değil makinada yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

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        * Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.

        * Ev tipi arıtma cihazları ürettikleri suyun bir kaç katını harcar. Eğer arıtma kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın. İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmış ise ya da varsa depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğunu unutmayın.

        * Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın. Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.

        * Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımı ile yıkayın.

        * Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin.

        * Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin.

        * Tükettiğimiz her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığını unutmayın. İsraf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğunu hatırlayın.

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