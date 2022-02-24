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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, arkadaşlarıyla şakalaşmak için su veya başka içeceklere bazen bu renkli topları çocukların atabildiğini, bu minik oyuncakların nefes borusuna kaçmaları durumunda tıkanma, solunum yetmezliği, mide-bağırsak tıkanmalarının yanı sıra alerji ve zehirleme riskleri de taşıdığını, ölümcül tehlike taşıyan bu oyuncağa karşı ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ÖLÜMCÜL RİSKLERİ VAR

Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan bakkal, market, kırtasiye, akvaryumcular, seyyar satıcılarda ve özellikle internette satıldığını belirten Taşkın, su maymuncuklarının sağlık açısından taşıdığı ölümcül riskleri anlattı.

Taşkın, şunları kaydetti: "Çocukların oynadığı ürünleri dikkatle seçmeli ve sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını mutlaka araştırmalıyız. Nanoteknolojik, poliakrilamid asit ihtiva eden bu tip ürünler, ılık suyla birleşince normal büyüklüklerinin 300 hatta 400 katına ulaşıyor. Özellikle çocuklar arasında yaygın olan ve kolayca bulunabilen su topları çocuklar için ölüm riski taşıyor. Ölümcül tehlike taşıyan bu oyuncağa karşı aileler çok dikkatli olmalı."