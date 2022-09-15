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Su kıtlığı büyüyor! Türkiye 32. sırada!

Dünya su kıtlığı listesinde Türkiye 32. sırada

Dünyada artan bilinçsiz su tüketimi ve iklim değişikliği su kıtlığına neden oluyor. Dünya nüfusunun yüzde 40’ının 2050 yılında şu kıtlığı yaşayacağı tahmin ediliyor.

15.09.2022 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyada yaşam kaynağı olan su, insan hayatında ve vücudunda bütün işlevlerin gerçekleştirmesini sağlayan en önemli etken maddelerden birisi. Şu an da dünyada bulunan su kıtlığı nedeniyle dünya dışındaki atmosferlerde yaşam arayışı devam ediyor. Bu arayışlarda en önemli etkenlerden birisi ise suyun varlığı.

    Gezegenimizin yaklaşık %71’i suyla kaplı ve bu su jeolojik kanıtların ortaya koyduğu verilerle beraber yaklaşık olarak 3,8 milyar yıldır dünyada yer alıyor. Küresel ölçekte her yıl su tüketimi giderek artıyor.  Ayrıca küresel ısınma nedeniyle oluşan iklim değişiklikleri hava olaylarının dengesizleşmesine ve temiz su kaynaklarının kirlenmesine neden oluyor.

    Bu durum ne yazık ki tatlı su kaynaklarının giderek tükenmesine ve kirlenmesine neden oluyor. Dünya nüfusunun %18’i ise hala temiz suya erişemiyor. Suyun kirlenmesi, azalması ve ulaşılamaması salgın hastalıkların çoğalmasına sebebiyet veriyor.

  • 2050 YILINDA DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 40’ININ ŞİDDETLİ SU KITLIĞI YAŞAYACAĞI BEKLENİYOR

    İklim değişikliğiyle beraber nüfusun dengesiz artışı ve şehirleşme talepleri dünyada su sıkıntısını artırıyor. Verilere göre özellikle suyun yüzde 40’tan fazla oranda kullanımı su kıtlığının oluşmasına neden oluyor.

    Orta Doğu ve Güney Asya’nın neredeyse tamamı, Çin ve Kuzey Afrika’nın önemli bölgeleri yani dünya nüfusunun yüzde 40’ının 2050 yılında şu kıtlığı yaşayacağı tahmin ediliyor.

  • OKYANUSLAR TÜKENİYOR

    Okyanus, deniz ve göller doğanın yaşam döngüsünü devam ettiren kalkınma için hayati derecede önem arz ediyorlar.  Su kıtlığının oluşmasıyla beraber okyanus, deniz ve göllerinde tükenmesi mümkün. İklim değişikliğiyle birlikte plastik ve petrol kirliliği, aşırı avlanma, aşırı tüketim, suların ısınması ve kuruması, gibi etkenler dünyamızı tükenişe sürüklüyor.

  • TÜRKİYE LİSTEDE 32. SIRADA, 2. EN RİSKLİ BÖLGE

    WRI’ın (Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü) yaptığı veri açıklamasında dört ayrı kategori bulunuyor. 17 ülke “aşırı derecede yüksek riskli” gösterilirken, Türkiye ikinci kategoride yer alıyor yani “yüksek derecede su sıkıntısı çeken ülkeler” kategorisinde bulunuyor.

    Türkiye’nin bulunduğu kategoride Yunanistan, Suriye, Irak, Ermenistan ve Kıbrıs gibi ülkelerde var.

  • NE YAPMAMIZ GEREKİYOR? 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ

    Dünya su kıtlığı ile karşı karşıyayken çevremizde bulunan insanları olabildiğince bilinçlendirmemiz gerekiyor. Su tasarrufunu artırarak daha bilinçli su tüketimi sağlayabilir ve çevreye yararlı olabiliriz. Bununla beraber çocuklarımıza gelecekte miras olarak temiz ve güvenilir bir dünya bırakmak için hem kendimizi hem de çocuklarımızı bilinçli tüketim için eğitmemiz gerekiyor.

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