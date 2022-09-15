Dünyada yaşam kaynağı olan su, insan hayatında ve vücudunda bütün işlevlerin gerçekleştirmesini sağlayan en önemli etken maddelerden birisi. Şu an da dünyada bulunan su kıtlığı nedeniyle dünya dışındaki atmosferlerde yaşam arayışı devam ediyor. Bu arayışlarda en önemli etkenlerden birisi ise suyun varlığı.

Gezegenimizin yaklaşık %71’i suyla kaplı ve bu su jeolojik kanıtların ortaya koyduğu verilerle beraber yaklaşık olarak 3,8 milyar yıldır dünyada yer alıyor. Küresel ölçekte her yıl su tüketimi giderek artıyor. Ayrıca küresel ısınma nedeniyle oluşan iklim değişiklikleri hava olaylarının dengesizleşmesine ve temiz su kaynaklarının kirlenmesine neden oluyor.

Bu durum ne yazık ki tatlı su kaynaklarının giderek tükenmesine ve kirlenmesine neden oluyor. Dünya nüfusunun %18’i ise hala temiz suya erişemiyor. Suyun kirlenmesi, azalması ve ulaşılamaması salgın hastalıkların çoğalmasına sebebiyet veriyor.