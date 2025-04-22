Enerji reformu zorunluluğuna da vurgu yapan Dr. Kesici, şunları söyledi: "Fosil yakıt kullanımını sınırlandıran, hidro, jeotermal, güneş, rüzgar, odun, bitki artıkları, biyokütle, gel-git ve dalga vb. yenilenebilir kaynaklara öncelik veren düzenlemeler ve ilgili destek getirilmelidir. İklim Kanunu'yla ilgili farklılık yaratabilmek için siyasi irade ve toplumsal destek gerekmektedir. Bunun için hükümetlerin kararlı ve halkın bilgilendirilerek, kuşkuları giderilerek sahipleneceği yansız, adaletli bilinçli olarak karar verme ve bu kararı yerine getirme gücü oluşmalıdır. Yeşil kalkınma vizyonu, emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişimiyle mücadelede sera gazının azaltılması için yapılaşma-dönüşüm için çok ciddi finansal- bilimsel kaynağa ihtiyaç vardır ve mutlaka sağlanmalıdır. Adil geçiş, bu süreci yakından takip etmek, politika yapıcıların vaatlerini somut adımlara çevirmesini talep etmenin yanı sıra azaltım, uygulama çalışmalarında sürekli denetim, raporlama ve takip, amasız fakatsız uygulanmalıdır. Kanunlar rafta kalmamalıdır."