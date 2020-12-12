"Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?" diyen Aleyna Tilki, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif, aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif... Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz biz?

Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin! Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif, bir pozitif, bir negatif çıkıp, durdu. Aynı gün hem de... Bunları bize açıklarsanız seviniriz...