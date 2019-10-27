27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulamasına geçildi mi? Türkiye'de şu an saat kaç? soruları Ekim ayının son haftasonunda soruluyor. Her sene Ekim ayının son haftasonunda Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece Kış saati uygulamasına geçilir ve saatler 1 saat geri alınırdı. Ancak 2 senedir Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak adına kış saati uygulamasına geçilmiyor ve yaz saati uygulaması devam ediyordu. Durum bu sene de değişmedi. Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülke kış saati uygulamasına geçerken Türkiye yaz saati uygulamasına devam ediyor. Elektronik cihazların akıllılaşmasıyla otomatik olarak saatler 1 saat geri alındı. Bu yüzden şu an saat kaç karmaşası yaşandı. Peki Türkiye'de şu an saat kaç?
TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT KAÇ?
Türkiye'de saatler geri alınmadı, ancak Avrupa ülkelerinde kış saati uygulamasına geçildi. İnternete entegre olan bazı teknolojik ürünlerde de saatler otomatik olarak geri alındı. Bu nedenle saatin şu an kaç olduğu büyük merak konusu haline geldi. Peki; saat şuan kaç?
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YAZ SAATİ KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.
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