“Şu an Covid-19 için hangi varyantın ülkemizde dolanımda olduğunu tam olarak bilemiyoruz”

Uzmanlar, özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında havanın soğumasıyla birlikte üst solunum yolu hastalıklarında artış olduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede Tülek, toplumda son dönemde görülen solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Kış aylarında havanın soğuması sebebiyle solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını ve birden fazla virüsün dolanımda olduğunu dile getiren Tülek, “Aralık ayının ortalarından itibaren Covid-19’dan önce influenzanın (gribin) salgın yapmaya başladığı dönemdi. Bu, aralık, ocak ve şubat olarak devam eder. Yine aynı şekilde görüyoruz. Bu sene farklı olarak belki aynı kişide birden fazla virüsün olması ya da birbirini takip eden enfeksiyonların görülmesidir. Grip vakalarında bir artış var. En çok da H1N1 dediğimiz virüs ama bunu 2009’da pandemiye neden olan ‘domuz gribi’ olarak adlandırılan virüs tipi ile karşılaştırmamak lazım. O da artık mevsimsel bir hale dönüşmüş oldu” ifadelerini kullandı.

"HANGİ VARYANTIN OLDUĞUNU TAM OLARAK BİLEMİYORUZ"

Covid-19 virüsü sonrasında sürekli yeni varyantların ortaya çıktığını vurgulayan Tülek, “Dünyadaki insan hareketlerini düşünürsek; turizm ya da iş amaçlı geziler ile ulaşımın çok kolay olması, varyantların çok hızlı bir şekilde bir ülkeden diğerlerine yayılımını etkiliyor. Şu an biz Covid için hangi varyantın olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Özel testler gerekiyor. Başlangıca göre daha hafif olduğunu beliyoruz ve solunum yolu virüslerinin hepsinin de geçiş yolu benzer. Genelde onları da hep kış mevsiminde ve ilkbahar başlarında görüyoruz” diye konuştu.

Solunum yolu virüslerin bir insandan bir insana bulaş yolunun hemen hemen aynı olduğuna dikkati çeken Tülek, “Damlacık yoluyla bulaşıyor ya da bulaşlı bir çevreye temas. Örneğin ben öksürdüm ve masanın üstüne virüsler yayıldı. Ben elimle dokunuyorum, sonra onu alıyorum ve ağzıma götürüyorum. Etkilediği gruplar da az çok benzer ama RSV daha çok çocuklarda görülüyor. Çocuklarda da bir artış var. Küçük çocuklarda ve altı aydan küçüklerde de çok ciddi risk oluşturuyor” dedi.