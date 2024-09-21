Su altındaki tarih, hayran bırakıyor

Bölgeyi çok beğendiklerini söyleyen Hakan Arık, "Çalışma devam ediyor. Burayı biraz atıl gördük ve üzüldük. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir coğrafya. Biz sosyal medyadan görüp, bu antik kente gelmeye karar verdik. Tanıtımlarla daha fazla insan buraya çekilebilir" diye konuştu.