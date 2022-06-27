Şimdilerde deniz tavşanı olarak bilinen canlılara yoğunlaştım. Antalya falezleri, Kaş ve Üç Adalar bölgesindeki kayalık alanlarda, farklı türlerde deniz tavşanları bulunuyor. Renkleri muhteşem. Küçücük canlıların ne kadar güzel renklere büründüğünü görünce şaşırıyorsunuz" diye konuştu.