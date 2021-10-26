İnsanlar için suyun altının bilinmeyen, görünmeyen ve fazla da önemsenmeyen bir alan olduğunu belirten Evirgen, şöyle devam etti:

"Ama böyle değil. Biz su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, genellikle Türkiye'nin dört bir yanındaki denizlere dalmaya alışmışız. Oradaki görüntüleri çıkarıyoruz ama iç sular Anadolu'nun en büyük zenginliği. Bunların başında Van Gölü geliyor. Ne yazık ki Van Gölü'ne hep uzak durduk.