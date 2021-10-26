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Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, Van Gölü'nün peribacalarını görüntüledi

Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitler ile batık gemi, Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen ile yönetim kurulu üyeleri tarafından görüntülendi

26.10.2021 - 11:57 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Doğal güzellikleri, eşsiz maviliği ve keşfedilmeyi bekleyen koylarıyla bölgenin en önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün, derinliklerindeki güzelliklerle de dalış turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Van Büyükşehir Belediyesinin davetiyle kentte gelen SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ile yönetim kurulu üyeleri, 4 gün boyunca Van Gölü'nün değişik noktalarında dalış gerçekleştirdi.

     

     

  • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Adilcevaz Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Cumali Birol'un da katıldığı dalışta, SUFOD üyeleri gölde adeta peribacalarını andıran mikrobiyalitler ile batık geminin görüntülerini çekti.

     

  • Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde gerçekleştirilen dalış sonrası gazetecilere açıklama yapan Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, Van Gölü'nün, su kalitesinin yanı sıra su altında barındırdığı gizem ve güzelliklerle dalışseverler için cennet niteliğinde olduğunu söyledi. Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gölde sürdürdükleri 4 günlük çalışmayı sonlandırdıklarını aktaran Akkuş, şöyle konuştu:

     

     

  • "Ülkemizin su altı ile ilgili tek derneği olan SUFOD'un başkanı ve ekibi Van Gölü'ne gelip güzellikleri görüntüledi. Van Gölü, balıkçılık ve taşımacılıkla ekonomiye sunduğu katkıyla ön planda fakat ülkemizin en bakir alanlarından ve araştırılmamış en büyük ekosistemlerinden birini teşkil ediyor.

  • Bu sebeple SUFOD'un bölgeye olan ilgisi çok önemli. SUFOD'un çektiği fotoğraf ve görüntüler, ileriye yönelik Van Gölü'nün tanıtılması ve burada dalış turizminin canlandırılması için çok büyük öneme haiz. Önümüzdeki günlerde Van Gölü'nün etrafında onlarca dalış okulu ve bu bölgenin gençlerinin görev aldığı onlarca dalış rehberi yetiştirileceğini umuyoruz."

     

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