Kadınlar genellikle 40 yaşından sonra menopoz sürecine girmiş oluyor. Bu sürecin başlarında stres, sıkıntı, sıcaklama, daralma, sinir gibi problemlerle karşılaşıyorlar. Adaçayı yağı ise burada devreye giriyor. Bu yağ menopoz belirtilerini azaltıyor ve kişiyi rahatlatıyor.