Strep A uyarısı! Dakikaların bile önemi var, hemen acile...

Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Fransa, İrlanda, Hollanda, İsveç ve Birleşik Krallık'ta özellikle eylül ayından bu yana, 10 yaşın altındaki çocuklar arasında Strep A görülme sıklığı artarken, Birleşik Krallık'ta 16 çocuk yaşamını yitirdi. Strep A ile ilgili kaygılar artarken, hastaların ihtiyaç duyduğu antibiyotikler ise eczanelerde bulunamıyor.

STREP A PANDEMİ YAPMAZ

Strep A'nın tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirten Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Koronavirüsle birlikte virüslere odaklanmış olsak da bakteriler de birçok mikrop türünden biridir ve virüslere göre daha ağır hastalıklar yapar ve öldürücü olabilirler. Ancak bakteri enfeksiyonlarına karşı antibiyotiklerimiz var. En sık rastlanan bakterilerden bir tanesi Strep A'dır (Grup A streptokok). Halk arasında beta diye adlandırılır. Son zamanlarda gündemde olsa da yeni çıkmış bir bakteri değildir. Pandemi yapma tehlikesi yoktur ancak önemli bir mikroptur" dedi.

ET YİYEN HASTALIK YAPABİLİR

Prof. Dr. Kurugöl, Strep A'nın çocukluk çağında sık görüldüğünü kaydederek, "Bu enfeksiyon genelde çocuklarda anjine yani boğaz iltihabına neden olur. Çocukta ateş, boğaz ağrısı, beyaz benekli şişmiş bademcikler, boyundaki lenf bezlerinin şişmesiyle görülen bir hastalıktır. Bazen de ciltte enfeksiyon yapar. Genellikle bu enfeksiyon antibiyotikle tedavi edilirse tehlikeli değildir; ama bazı durumlarda daha ağır tablolara yol açabilir. Kızıl ve zatürrenin yanında bazen de ölümcül hastalık yapabilir. Yüksek ateşle karakterize, ciltte 'et yiyen hastalık' denilen bir tabloya neden olur. Ciltte çok büyük yaralar açabilir, kasa kadar gidebilen yaralara neden olabilir. Buna bağlı olarak da şiddetli kas ağrılarına yol açabilir ve bu çok ağır tablo sonucunda hasta hayatını kaybedebilir. Nadir görülür ama çok çok önemlidir" diye konuştu.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl

STREP A NE ZAMAN AĞIR SEYREDİYOR?

Prof. Dr. Kurugöl, "Sağlıklı bir kişide ortaya çıkan Strep A, zamanında tedavi edilmezse hastanın durumu ağırlaşabilir. Bir diğer faktör de çocuğun bağışıklık sisteminin düşük olmasıdır. Örneğin, su çiçeği geçirmiş çocuklarda bağışıklık sisteminde düşme olur; yine aynı şekilde solunum yolu hastalıkları için de geçerlidir bu durum. Çocukta altta yatan bir hastalık olmasına gerek yoktur ve tamamen sağlıklı bir çocukta ortaya çıkan bir enfeksiyon sonrası bağışıklık sisteminin çökmesi sonucunda normalde sadece boğaz iltihabı yapan Strep A, ciddi ağır tablolara neden olabilir" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DE DE STREP A VAKALARI MEVCUT

Vakalardaki artışın sebebinin son zamanlarda artan viral solunum yolu enfeksiyonları olduğunu aktaran Prof. Dr. Kurugöl, "Türkiye'de de şu an viral solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı çok sayıda hasta var. Aciller doluyor, taşıyor. Bunları takiben bir iki hafta içerisinde Strep A'ya bağlı pnömokok, meningokok gibi ağır enfeksiyonlar gelişiyor ki bunlar menenjite de yol açabilir. Strep A geçtiğimiz yıllara kıyasla daha fazla görülüyor. İngiltere'de, Fransa'da ve başka Avrupa ülkelerinde alarm var. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bununla ilgili bir veri yayınlamadı; ancak bizde de Strep A vakalarında artış söz konusu. Kesin rakamları Sağlık Bakanlığı açıklayacaktır" dedi.

BU BELİRTİLER OLURSA HEMEN ACİLE BAŞVURUN

Hastalığın belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Bir çocukta boğaz ağrısı, ateş, bademciklerde, boğazda veya lenf bezlerinde şişme görülürse hemen doktora başvurulmalı, bu noktada hemen antibiyotiğe başlanmalı. Bu konuda karar doktora ait olmalıdır. İngiltere ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkelerinde hekimlere antibiyotik yazmamaları konusunda ciddi

bir baskı olduğundan hekimler kolay kolay antibiyotik yazmıyorlar, bu nedenle de bu tür hastalıklar oralarda daha çok görülüyor. Antibiyotik gereksiz yere yazılmamalı bu çok doğru; ancak gerektiğinde de antibiyotik yazılmazsa bunun sonucunda çok daha ağır tablolar ortaya çıkar. Eğer Strep A tedavi edilmezse o hastada kalp romatizması ve nefrit de (böbrek iltihabı) ortaya çıkar. Batı dünyası bir süredir bu hastalıkları unutmuştu; bu yüzden de antibiyotik yazılmasın deniliyordu. Şimdi de aşırı bir şekilde "antibiyotik yazın" uyarısı yapılıyor. Burada akılcı antibiyotik kullanılmalı. Gerektiğinde doğru antibiyotiği doğru dozda vermek gerekir. O zaman bu kötü tablolardan kurtulmak mümkün hale gelir; ama eğer çocuğunuzda yüksek ateş, ciltte döküntü, şiddetli karın ağrısı, açıklanamayan kusma ve ishal varsa o zaman hiç vakit kaybetmeden acil servise başvurun, burada dakikaların dahi önemi vardır" diye konuştu.

STREP A'DAN KORUNMAK İÇİN...

Strep A'ya karşı bir aşının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kurugöl, "Buna rağmen Strep A enfeksiyonuna karşı korunmak mümkün. Viral enfeksiyonlar bu yıl çok fazla olacak. Bu nedenle bir süre daha nisan ayına kadar kapalı alanlarda maske takmamız, ellerimizi yıkamamız ve sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.