Strep A'ya yakalandı! Dili ve bademcikleri beslenemeyecek kadar şişti

Anne Dilek Küçük, bademcikleri ve dili şişen, vücudunda da döküntüler oluşan kızı Verda Nur'u, 6 Ocak'ta Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

"ORGAN HASARLARINA YOL AÇABİLİRDİ"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, hastadaki bulguların değerlendirilmesinin ardından Strep A enfeksiyonu tanısı koyduklarını söyledi.

İlaç tedavisinin etki gösterdiğini belirten El, "Verda Nur geldiğinde bademcikleri ve dili artık beslenemeyecek şekilde şişmişti. Su ihtiyacını bile karşılayamıyordu. Bunun sonucunda ciddi kilo kaybı gerçekleşecekti. Tedaviyi damardan beslenmeyle destekledik ve bulguların yavaş yavaş düzelmesiyle kendi beslenmesine geçtik. Şu an iyi durumda" diye konuştu.

El, enfeksiyonun erken teşhisinin hastanın iyileşmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Geç kalınmış olsaydı enfeksiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi organ hasarlarına, hatta hiç istemediğimiz hipotansiyon sonucu toksik şok sendromuyla ölüme dahi neden olabilirdi." ifadelerini kullandı.