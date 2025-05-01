Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4627 %-0,08
        EURO 43,6231 %-0,29
        GRAM ALTIN 3.995,91 %-1,83
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 39,69 %-1,72
        BITCOIN 95.050,00 %0,50
        GBP/TRY 51,2846 %-0,04
        EUR/USD 1,1304 %-0,21
        BRENT 60,61 %-0,74
        ÇEYREK ALTIN 6.533,32 %-1,83
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı - İş-Yaşam Haberleri

        Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı

        Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla mevduat faizi ve KKM dahil stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Stopaj oranlarında değişiklik yapılmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mevduat ve fonlarda stopaj oranlarına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Stopaj oranlarında bir değişikliğe gidilmedi ve süresi 31.07.2025'e uzatıldı.

        Son değişiklik 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı ile yapılmıştı. Mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        Rize'de araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        F.Bahçe'den derbi için prim kararı!
        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
        ABD ile Ukrayna arasında ortak fon anlaşması
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Trump: Çin'de fabrikalar kapanıyor
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Fenerbahçe başvurmuştu: TFF'den FOMGET'e inceleme kararı
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Habertürk Anasayfa