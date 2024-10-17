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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Stop-motion moda şov: 'SEIZE'

        Stop-motion moda şov: 'SEIZE'

        Tanju Babacan Studio, yaratıcı yönetmeni ve disiplinlerarası sanatçı Burcin IO'nun yönetmenliğini üstlendiği 'SEIZE' adlı ilk stop-motion animasyon filmi önceki gün Fransız Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 23:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:44
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        Stop-motion moda şov: 'SEIZE'
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        Tanju Babacan Studio, yaratıcı yönetmeni ve disiplinlerarası sanatçı Burcin IO'nun yönetmenliğini üstlendiği "SEIZE" adlı ilk stop-motion animasyon filmi seyircilerle buluştu. Tanju Babacan'ın "RED BEARD" markasının moda şovunda geçen 5 dakikalık animasyon, bir casusun, bir haberci tarafından şov sırasında gizlice teslim edilecek bir flaş belleği ele geçirmeye çalıştığı hikayeyi konu alıyor. "SEIZE," gelecekteki uzun metrajlı bir projenin öncüsü olarak tasarlandı.

        Moda odaklı bir sanat stüdyosu olmasına rağmen, Tanju Babacan Studio, çeşitli 'Kendin Yap - DIY' el işi tekniklerini kullanarak bu benzersiz projeyi hayata geçirmek için her aşamayı büyük bir tutkuyla üstlendi. Moda stajyeri Seda Akkuş, sadece üç aylık eğitim ve atölyeler sonrasında, kare kare animasyon sürecinde önemli bir rol üstlenen genç bir animatöre dönüştü. Filmi podyum sahnelerini çekmek için özel bir mekanizma tasarlandı. 2'ler üzerine kurgulanan animasyon saniyede 12 eşsiz kare içerirken, detaylara gösterilen özenle dikkat çekiyor.

        Ünlü besteci, söz yazarı ve yapımcı, Rahman Altın; “SEIZE” için, derin, dinamik, çağdaş, yenilikçi özgün müzikler besteledi. Yılmaz Sütçü, Tanju Babacan, Samet Karabay ve Ayşe Seda H. Özel’in seslendirmeleri karakterlere hayat verirken, filmin makyajları Çiğdem Yeten tarafından yapıldı. Animasyonun önemli aksesuarları ise Cahit Ogün Onat ve Sezer Alemdar tarafından 3D baskı ile üretildi.

        "SEIZE" filminin prömiyeri önceki gün gazeteciler, eleştirmenler, sanatçılar ve influencer'ların katılımıyla Fransız Kültür Merkezi Istanbul yerleşkesinde gerçekleştiridi. Tanju Babacan Studio "Kahve, Çikolata, Moda & Film" temalı bu özel etkinliği hayata geçirmek için Institut Français Istanbul, Coffee Department ve Leonidas ile iş birliği yaptı.

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        #Burçin IO
        #tanju babacan
        #Seize
        #Stop motion
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