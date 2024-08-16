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        Haberler Yaşam Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir

        Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir

        İngiliz ve Avustralyalı bilim insanlarının katkısıyla yapılan araştırma, İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan, 4 ya da 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen Stonehenge'deki taşlardan birinin İskoçya'dan getirilmiş olabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:17
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        Stonehenge'de taşlardan biri İskoçya'dan mı getirildi?
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        Nature dergisinde yayımlanan araştırmada İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'deki taşların kimyasal yapısı incelendi.

        İnceleme sonucu yapıdaki taşlardan birinin İskoçya'dan getirilmiş olma ihtimali "çok yüksek" bulundu.

        Araştırmacılar, bu taşın yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki İskoçya'nın kuzeydoğusundan sürüklenerek veya yüzdürülerek getirildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

        Çalışmanın yazarlarından University College London'dan (UCL) Rob Ixer, "(Söz konusu keşif) Yalnızca Stonehenge değil tüm geç Neolitik Dönem hakkındaki düşüncelerimizi de değiştiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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        #STONEHENGE
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