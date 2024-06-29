Stjepan Hauser: Çok yakında görüşürüz
Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de vereceği konserler öncesi sosyal medya hesabından, Türk hayranlarına mesaj gönderdi. "Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak"
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Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan Hauser, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da, 17 Ağustos Cumartesi akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.
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Klasik pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alacak sanatçı, yayınladığı video ile Türk hayranlarını selamladı.
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Hırvat çellist, videoda, "İstanbul, tekrar geliyorum. Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.