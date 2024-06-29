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        Haberler Müzik Stjepan Hauser: Çok yakında görüşürüz

        Stjepan Hauser: Çok yakında görüşürüz

        Hırvat çellist Stjepan Hauser, Türkiye'de vereceği konserler öncesi sosyal medya hesabından, Türk hayranlarına mesaj gönderdi. "Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak"

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 13:32
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          Dünya çapında 1 milyar dinlenme ve 4 milyar video görüntülemesini aşan Hauser, 14 Ağustos Çarşamba akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da, 17 Ağustos Cumartesi akşamı ise Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.

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          Klasik pop ve rock müziğin köklü geleneklerinden oluşan geniş bir repertuarla sahne alacak sanatçı, yayınladığı video ile Türk hayranlarını selamladı. 

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          Hırvat çellist, videoda, "İstanbul, tekrar geliyorum. Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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