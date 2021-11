Şarkılarının telif haklarını dev şirketlere satan Bob Dylan, Paul Simon, Shakira gibi sanatçılar arasına Sting de katılıyor. Ünlü şarkıcı, tüm şarkılarının telif hakları için 250 milyon dolar istiyor.

Son yıllarda şarkılarının telif haklarını yüz milyonlarca dolara dev müzik şirketlerine satan Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, Stevie Nicks gibi sanatçılar kervanına Sting de katılıyor.

Ünlü sanatçının bir süredir tüm bestelerinin telif hakkını 250 milyon dolara satmak için şirketlerle görüştüğü açıklandı.

Sting'in 14. solo albümü 'The Bridge' 19 Kasım'da çıkıyor.

Variety'nin haberine göre şarkılarının hakları halen Sony Music'te olan Sting'in birkaç aydır süren görüşmeler sonrası Universal Music'le anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. The Police grubuyla adını dünyaya duyuran ve 50 yıllık kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satıp, 17 Grammy ödülü kazanan Sting'in şarkıları arasında 'Every Breath You Take', 'Roxanne', 'Fragile', 'Englishman in New York', 'Shape of My Heart' gibi klasikler var.



BOB DYLAN 400 MİLYON DOLARA SATTI

Son yıllarda birçok ünlü isim şarkılarının telif haklarını dev şirketlere sattı. Bunlar arasında zirve efsanevi Bob Dylan'da. Dylan iki yıl önce 600 şarkısının haklarını 400 milyon dolara Universal Music'e satmıştı.