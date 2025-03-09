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        Haberler Bilgi Yaşam Steve Carrel postacı, Jennifer Aniston pazarlamacı! Hollywood yıldızlarının ünlü olmadan önceki meslekleri sizi çok şaşırtacak!

        Steve Carrel postacı, Jennifer Aniston pazarlamacı! Hollywood yıldızlarının ünlü olmadan önceki meslekleri sizi çok şaşırtacak!

        Şöhret basamaklarını tırmanmadan önce sıradan hayatlar süren ünlüler, geçmişlerinde oldukça şaşırtıcı mesleklerde çalışmış olabilirler. Bugün milyonlarca hayrana sahip olan birçok oyuncu, şarkıcı ve sporcu, kariyerlerine çok farklı alanlarda başlamış. Garsonluktan postacılığa, çiftçilikten mağaza çalışanlığına kadar uzanan bu ilginç iş deneyimleri, onların azim ve çalışkanlılıkla başarıya ulaşmalarını sağladı. İşte ünlülerin ünlü olmadan önce yaptığı şaşırtıcı meslekler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:30
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        Kuaför salonunda eski işi neydi?
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        Hollywood yıldızlarını, ünlü müzisyenleri veya spor dünyasının dev isimlerini yalnızca sahnede, ekranda ya da sahada görmek mümkün. Ancak bir zamanlar onlar da tıpkı bizler gibi gündelik işlerde çalışarak hayatlarını kazanmaya çalışıyordu. Şimdi servet içinde yaşayan birçok ünlü ismin, şöhrete kavuşmadan önce bambaşka işlerde çalıştığını öğrenmek sizi şaşırtabilir. Kimi dondurma satıyordu, kimi inşaatta çalışıyordu! İşte ünlülerin göz kamaştıran kariyerlerinden önce yaptıkları şaşırtıcı meslekler...

        BRAD PITT – TAVUK MASKOTU VE ŞOFÖR

        Hollywood'un en yakışıklı aktörlerinden biri olan Brad Pitt, sinema dünyasına adım atmadan önce birçok farklı işte çalıştı. Pitt, ünlü olmadan önce bir fast-food restoranında dev bir tavuk kostümü giyerek müşterilere broşür dağıtıyordu. Ayrıca ünlü olmadan önce şoförlük de yaparak geçimini sağlamıştı.

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        HUGH JACKMAN – BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

        X-Men serisinin efsanevi Wolverine’i Hugh Jackman, üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre boyunca beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştı. Öğrencileriyle oldukça iyi bir iletişimi olan Jackman, oyunculuk kariyerine yönelmeden önce spor eğitimi verdi.

        MEGAN FOX – SMOOTHIE DÜKKÂNI MASKOTU

        Transformers filmiyle yıldızı parlayan Megan Fox, genç yaşlarında bir smoothie dükkânında çalışıyordu. Ancak işi sadece içecek hazırlamak değildi! Fox, bazen dev bir meyve kostümü giyerek dükkânın tanıtımını yapıyordu.

        CHANNING TATUM – ÇATI KAPLAMA USTASI

        Başarılı oyuncu Channing Tatum, gençlik yıllarında inşaat sektöründe çalışıyordu. Çatı kaplama işinde çalışan Tatum, fiziksel olarak oldukça zorlayıcı bir iş yapmasına rağmen kariyerinde ilerlemek için hiç durmadan çalıştı.

        JENNIFER ANISTON – TELEFONLA PAZARLAMA TEMSİLCİSİ

        Friends dizisiyle büyük bir çıkış yapan Jennifer Aniston, oyunculuk kariyerinden önce telefonla pazarlama işinde çalışıyordu. İnsanları arayıp onlara ürün satmaya çalışan Aniston, bu işte pek başarılı olamadığını itiraf etmiştir.

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        HARRISON FORD – MARANGOZLUK

        Star Wars ve Indiana Jones serilerinin yıldızı Harrison Ford, Hollywood’da tutunamadan önce marangozluk yaparak hayatını kazanıyordu. Aslında bu iş, onun oyunculuk kariyerinin başlamasına yardımcı oldu. Çünkü marangozluk yaptığı sırada yönetmenlerle tanışma fırsatı buldu.

        BEYONCÉ – KUAFÖR SALONUNDA SÜPÜRGECİ

        Müzik dünyasının kraliçesi olarak anılan Beyoncé, çocukken annesinin kuaför salonunda çalışıyordu. Görevi ise yerdeki saçları süpürmekti! Beyoncé, küçük yaşlardan itibaren çalışma disiplinini bu sayede kazandığını söylüyor.

        JIM CARREY – TEMİZLİK GÖREVLİSİ

        Komedi dünyasının efsane ismi Jim Carrey, ünlü olmadan önce oldukça zor bir hayat yaşadı. Ailesine destek olabilmek için bir fabrikada temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ancak mizah yeteneği sayesinde kısa sürede komedi dünyasında kendine yer buldu.

        CHRISTOPHER WALKEN – ASLAN TERBİYECİSİ

        Hollywood’un usta oyuncularından Christopher Walken, gençliğinde bir sirkte çalışıyordu. Onun görevi ise aslan terbiyeciliğiydi! Walken, aslanlarla geçirdiği zamanın oyunculuk kariyerinde ona büyük katkı sağladığını söylüyor.

        STEVE CARELL – POSTACI

        The Office dizisinin sevilen oyuncusu Steve Carell, oyunculuk yapmadan önce kısa bir süre postacılık yaptı. Ancak işin kendisine uygun olmadığını anlayarak komedi dünyasına yönelmeye karar verdi.

        Fotoğraf: AP

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