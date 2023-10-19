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        Haberler Gündem Güvenlik Stepne içerisinde 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirild

        Stepne içerisinde 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirild

        Hatay'ın Dörtyol içerisinde bir aracın stepne bölümü içerisinde gizlenmiş vaziyette 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:21
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        Stepne içerisinde ele geçirildi
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        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde narkotik görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; durdurulan araçta stepne içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 567 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.K. ile H.H.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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