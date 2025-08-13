Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Stephen Kenny: Elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Stephen Kenny: Elimizden geleni yapacağız

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's'in teknik direktörü Stephen Kenny, ilk maçtaki 4-1'lik yenilgiye rağmen rövanşta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 20:03 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:03
        "Elimizden geleni yapacağız!"
        Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, İrlandalı çalıştırıcı Stephen Kenny ile oyunculardan Barry Baggley açıklamalarda bulundu.

        Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Kenny, "Uçaktan indiğimizde heyecanlıydık. Kazanmak için gelmek bizim için önemliydi ancak durum çok da bu şekilde olmadı. İlk maç 4-1 yenildik. Bu bizim için hayal kırıklığıydı. Beşiktaş'ın uluslararası çok yüksek seviyede oyuncuları olduğunu biliyoruz. İlk maçta savunmada kötü hatalar yaptık. Avrupa'da önce Litvanya'da sonra da Estonya'da maçlar oynadık. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Beşiktaş ile de oynadık ama istediğimiz sonucu alamadık. Beşiktaş bize karşı kazanmayı hak etti." diye konuştu.

        Siyah-beyazlı takıma karşı yarın iyi bir performans sergilemek istediklerini aktaran Kenny, şunları kaydetti:

        "Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kulüp. Çok sayıda da taraftarı var. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Joao Mario ve Rafa Silva gibi oyuncuları var. Bu oyuncular Portekiz ile İrlanda'ya karşı iyi oynamışlardı. Tammy Abraham da İngiltere ile Dublin'de oynanan maçta bize karşı sorun oluşturmuştu. Eleme için dengede olmayı isterdik. Başakşehir ile oynadığımızda maç 0-0 bitmişti. Daha dengede bir maç olmuştu. Orada da kazanabilirdik ama buraya dönünce yenildik."

        Türkiye ve İrlanda ligleriyle ilgili bir soruya 53 yaşındaki teknik adam, "Türkiye Ligi yapısal ve finansal olarak İrlanda Ligi'ne göre daha büyük bir lig. Finansal özgürlüğü olan kulüpler var. Buradaki kulüpler daha büyük. Biz biraz daha gelişen bir ülkeyiz. En iyi oyuncularımız İngiltere'ye gidiyor. Kendimizi ve ligimizi daha da geliştirecek şeyler yapmak istiyoruz." yanıtını verdi.

        BAGGLEY: BEŞİKTAŞ'IN STADINDA OYNAMANIN ZOR OLDUĞUNU DUYDUM

        St. Patrick's formasını giyen orta saha oyuncusu Barry Baggley, Beşiktaş deplasmanında forma giymenin zor olduğunu belirtti.

        İlk maçta alınan 4-1'lik sonucun ardından turu çevirmenin zorluğundan da bahseden Baggley, "Yarın elimizden geleni yapıp, iyi performans sergilememiz gerekiyor. Turu çevirmek zor olacak ama elimizden geleni yapacağız, mücadele edeceğiz." dedi.

        Siyah-beyazlı taraftarlarla ilgili de konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Bazı videoları gördüm. Beşiktaş taraftarının tutkulu olduğunu biliyorum. Bazı futbolculardan burada oynamanın zor olduğunu duydum. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

