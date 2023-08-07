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        Haberler Gündem Eğitim Step Toprak Nedir, Özellikleri Neler? Step Toprak Nerede Görülür?

        Step toprak nedir, özellikleri neler?

        Yerkürenin en üst katmanında yer alan ve üzerinde yaşayan tüm canlılar için en temel ihtiyaçlardan bir tanesi olan toprak; uzun yıllar içinde gerçekleşen bir takım fiziksel ve mekanik çözülmeler neticesinde oluşmaktadır. Tıpkı insanlar gibi nefes alıp veren ve içindeki milyonlarca mikroorganizma barındıran topraklar; belirli şartlara bağlı olarak kendi içlerinde farklı türlere ve çeşitlere ayrılmaktadır. Bu toprak çeşitlerinden bir tanesi olan step toprak nedir? Step toprak nerede görülür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:35
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        Step toprak nedir, özellikleri neler?
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        Karasal iklimin hâkim olduğu coğrafyalarda ve bozkır bitki örtüsünün altında yer alan step toprakları, tarımsal faaliyet açısından verimsiz olmaları ile de öne çıkmaktadırlar. Peki bunun dışında, step toprakları özellikleri nelerdir? Step toprakları dünyada ve Türkiye’de nerede görülür? İşte, tüm detaylar…

        Step Toprak Nedir?

        Tüm canlılığa ev sahipliği yapan ve yaşamın sürmesi için gerekli olan besinleri bünyesinde barındıran topraklar; üzerine oturdukları kayaların yapıları, bulundukları iklimler ve bitki örtüleri değişkenlere bağlı olarak üç ayrı türe ayrılmaktadır. Zonal topraklar, azonal topraklar ve intrazonal topraklar olarak isimlendirilen bu toprakların her biri de kendi için farklı karakteristik özellikler taşıyan toprak çeşitlerine ayrılmaktadırlar.

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        İçinde bulunduğu iklime ve bitki örtüsüne uygun olarak oluşan ve zonal topraklar olarak isimlendirilen toprakların bir alt çeşidi olan step topraklar; kahverengi ve kestane rengi topraklar olarak da bilinmektedir. Daha çok orta kuşak içinde karasal ilkimin etki alanlarında gözlemlenen step toprakların doğal bitki örtüsü ise bozkırdır. Yağışların oldukça yetersiz olmasından dolayı üzerinde bol miktarda tuz biriken bu toprak çeşidi, zirai faaliyetler için ise orta derece verimli bilinmektedir.

        Kestane rengi bozkır toprakları olarak bilinen step toprakları; yıllık 400 ile 600 mm yağış alırken; bu oran kahverengi bozkır toprakları için ise 250 ile 400 mm arasında seyretmektedir. Kestane rengi bozkır toprakları, her ne kadar humus bakımdan kestane rengi bozkır topraklarından daha zengin olsa da iki toprak çeşidi de tahıl tarımı için sulamaya muhtaçlardır.

        Step Toprak Özellikleri

        Denizden uzak ve karasal iklimin hâkim olduğu coğrafyalarda doğal olarak oluşan Step toprak özellikleri şu şekildedir:

        • İçinde bulunduğu bitki örtüsüne ve hâkim olan iklim şartlarına uygun olarak oluşması sebebiyle step topraklar; zonal topraklar ailesinin bir üyesidirler.
        • Çoğunlukla orta kuşakta ve karaların iç kesimlerinden gözlemlenen bu toprakların üzerindeki bitki örtüsü bozkırdır.
        • Yıllık 8 ile 10 derecelik sıcaklıkla altında oluşan bu topraklar, yetersiz yağış sebebiyle kireci topraktan uzaklaşmadığı ve alt katmanlarda biriktiği topraklardır.
        • Kahverengi ve kestane rengi bozkır toprakları olarak da bilinen step toprakları; tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık açısından uygun özellikler gösterebilirler.
        • Kahverengi bozkır toprakları yıllık 250 ile 400 mm arasında yağış alırken; kestane rengi bozkır topraklarındaki yağış miktarı ise 400 ile 600 mm arasındadır. İki toprak çeşidi arasındaki bu fark, kestane rengi bozkır topraklarının humus açısından biraz daha fazla zengin olmasıyla sonuçlanmıştır.

        Step Toprak Dünyada Nerede Görülür?

        Orta kuşakta yer alan ve yarı kurak iklim şartları altında görülen step toprakları; Amerika kıtasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin ve Şili’de, Afrika kıtasındaki Botsvana ve Namibya Kuzey Afrika’nın batısında, Avrupa’da Rusya, İspanya, Portekiz ve Türkiye gibi ülkelerde sıklıkla görülmektedir.

        Step Toprak Türkiye’de Nerde Görülür?

        Türkiye’deki step topraklar ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir. Konya Havzası ve Tuz Gölü çevresinde daha çok kahverengi bozkır toprakları görülürken, İç Anadolu’yu çevreleyen bölgelerdeki toprak çeşidi ise ağırlıklı olarak kestane rengi bozkır topraklarıdır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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