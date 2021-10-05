2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan Milli Takımımızda yeni dönem de resmen başladı. Şenol Güneş'ten boşalan göreve gelen Stefan Kuntz milli mesaiye dün başladı.
İLK OLARAK MENTAL AÇIDAN YAKLAŞTI
Kuntz'un ilk icraati de oyunculara kendini değerli hissettirmek oldu. G Grubu'nda bir önceki milli araya lider giren ancak son olarak Hollanda hezimetiyle üçüncü sıraya gerileyen Ay-Yıldızlı ekipte oyuncuların özgüvenini tazelemesini istedi.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre ilk antrenman öncesinde oyuncularla tanışan Alman çalıştırıcı, futbolculara "Hepiniz birbirinden değerli oyuncularsınız. çoğunuzu tanıyorum. Üst düzey takımlarda görev yapıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'na giderek önemli bir iş başardınız. Turnuvada işler yolunda gitmemiş olabilir ancak bu durum sizlerin değerinden bir şey kaybettirmez. Önümüzde 4 maç var. Dünya Kupası'na gitmek hala elimizde. Sizden sürekli mental açıdan hazır olmamızı istiyorum. Norveç maçıyla güzel bir başlangıç yapmayı umuyorum" dedi.
NORVEÇ MAÇINA KADAR TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK
A Milli Takım kariyerine güzel bir başlangıç yapmak isteyen Alman çalıştırıcı, ekibiyle Norveç Milli Takımı'nın analizini yapıyor. Stefan Kuntz, maç gününe kadar planladığı oyunu futbolculara aktaracak ve 8 Ekim'e kadar taktik çalışmalara ağırlık verecek.
İLK MAÇ NORVEÇ İLE İKİNCİ MAÇ LETONYA'DA
A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak.
CANER ERKİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela Erkin katıldı. TFF ve Şükran Ovalı, Caner için özel birer pasta hazırlatırken, kızı Mihran Ela da babasına çiçek verdi.
Yeniden milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Caner, kendisi için yapılan sürprizlere teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!