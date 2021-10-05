2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan Milli Takımımızda yeni dönem de resmen başladı. Şenol Güneş'ten boşalan göreve gelen Stefan Kuntz milli mesaiye dün başladı.

İLK OLARAK MENTAL AÇIDAN YAKLAŞTI

Kuntz'un ilk icraati de oyunculara kendini değerli hissettirmek oldu. G Grubu'nda bir önceki milli araya lider giren ancak son olarak Hollanda hezimetiyle üçüncü sıraya gerileyen Ay-Yıldızlı ekipte oyuncuların özgüvenini tazelemesini istedi.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre ilk antrenman öncesinde oyuncularla tanışan Alman çalıştırıcı, futbolculara "Hepiniz birbirinden değerli oyuncularsınız. çoğunuzu tanıyorum. Üst düzey takımlarda görev yapıyorsunuz. Avrupa Şampiyonası'na giderek önemli bir iş başardınız. Turnuvada işler yolunda gitmemiş olabilir ancak bu durum sizlerin değerinden bir şey kaybettirmez. Önümüzde 4 maç var. Dünya Kupası'na gitmek hala elimizde. Sizden sürekli mental açıdan hazır olmamızı istiyorum. Norveç maçıyla güzel bir başlangıç yapmayı umuyorum" dedi.

NORVEÇ MAÇINA KADAR TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

A Milli Takım kariyerine güzel bir başlangıç yapmak isteyen Alman çalıştırıcı, ekibiyle Norveç Milli Takımı'nın analizini yapıyor. Stefan Kuntz, maç gününe kadar planladığı oyunu futbolculara aktaracak ve 8 Ekim'e kadar taktik çalışmalara ağırlık verecek.

İLK MAÇ NORVEÇ İLE İKİNCİ MAÇ LETONYA'DA

A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak.

CANER ERKİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela Erkin katıldı. TFF ve Şükran Ovalı, Caner için özel birer pasta hazırlatırken, kızı Mihran Ela da babasına çiçek verdi.

Yeniden milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Caner, kendisi için yapılan sürprizlere teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.