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        Haberler Dünya Starmer: Avrupa ile ABD arasında bir seçim yapmayacağız | Dış Haberler

        Starmer: Avrupa ile ABD arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz

        Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Donald Trump'ın ABD'nin 47 Başkanı seçilmesi sonrası oluşan siyasi söylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık'ın Avrupa'yı bırakıp ABD'nin yanında yer almayacağını söylerken iki güç arasında bir denge bulacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:18
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        Starmer: Avrupa ile ABD arasında bir seçim yapmayacağız
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        Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesi sonrasında oluşan siyasi iklime dair açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan ziyade ABD ile hareket edeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Starmer, Avrupa'nın Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

        Starmer, gerek ABD gerek Avrupa ile olan bağlarını güçlendireceklerini belirten Starmer bir taraf seçmek zorunda olmaklarını ifade etti.

        Starmer yaptığı açıklamada, Ukrayna konusuna vurgu yaparak Batı'nın asıl yönelmesi gereken konunun Ukrayna-Rusya savaşı olduğunu dile getirerek Batı'da bölünme yaratacak tartışmalardan kaçındı.

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